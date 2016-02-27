اتحاد الكرة لـ في الجول: 100 طفل من مستشفى 57357 يحضرون ودية بوركينا

أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن 100 طفل من من مستشفى سرطان الأطفال 57357 سيحضرون مباراة المنتخب أمام بوركيما فاسو الودية اليوم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب بوركينا فاسو وديا اليوم على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة نيجيريا في الشهر المقبل.

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات لـ FilGoal.com: "100 طفل من مستشفى سرطان الأطفال سيحضرون مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو، ومثلهم سيحضرون مباراة نيجيريا خلال الشهر المقبل".

لهيطة أتبع "كما أننا نعدهم بأن المنتخب سيزورهم قريبا بعد مباراة نيجيريا المقبلة في مصر".

ويستعدج منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 خلال شهر مارس المقبل.