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راشد الشرقي يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الوطن محمد الظنحاني

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راشد الشرقي يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الوطن محمد الظنحاني راشد الشرقي يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الوطن محمد الظنحاني

أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي عصر اليوم بجامع الإمام البخاري في منطقة قدفع بالفجيرة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن البطل محمد راشد علي الظنحاني أحد جنودنا البواسل الذي استشهد إثر حادث تدهور آليته العسكرية خلال أدائه واجبه الوطني في عملية " إعادة الأمل " ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير حيث وري جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة قدفع.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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