خطير! هذه المواد بمنتجاتنا تسبب السرطان فتجنب شراءها

المختبرات يخبروننا فقط عن بعض المنتجات التي يمكن أن تسبب السرطان، أو تأثر على القدرة على الإنجاب، لكن لا يخبروننا عن ما هو المكون الذي يشكل كل هذه الأخطار على الصحة، وما مدى خطورته وكيف يمكن التقليل منها.

قائمة المكونات الموجودة على أي منتوج مهمة جداً، وعليك دائماً تصفحها بعناية، لأن بعض المكونات خطيرة جداً على صحتنا، ونستهلكها دون أن نعلم ما نغدي به جسمنا وما مدى خطورته.

تجنب شراء أي منتوج، يحتوي على مادةٍ من القائمة أسفله:

E951 (الأسبارتام)

وهو المكثف المحلي، حوالي 200 مرة أكثر حلاوة من السكر.

الأسبارتام هو على الأرجح واحد من الإضافات الأكثر إثارة للجدل في السوق, بسبب الأبحاث المتضاربة على نطاق واسع، بعضها يقول أنه آمن وغيرها يقول أن له تأثيرات جانبية تتراوح بين الصداع حتى الموت مع كل شيء تقريبا بينهما، وإرساء الحقيقة يكاد يكون من المستحيل .

يجب على الناس الذين يعانون من مرض السكري, والذين يتبعون نظام غذائي ويراقبون أوزانهم تجنب هذا, فإنه يعطي تأثير سلبي على صحتهم.

E621 (الغلوتامات أحادية الصوديوم – MSG)

يستخدم E621 كعامل نكهة تعزيز، في أنواع كثيرة من المنتجات الغذائية لتعزيز نكهتها الأصلية.

على الرغم من أنه ليس لديه أي تأثير مثبت على صحة الإنسان، هناك دلائل تشير إلى أنه سبب أعراض مثل الصداع والغثيان الخ.. في بحت صغيرٍ على الأنترنت يمكنك أن ترى وجهات النظر المختلفة.

E102 وE123a

E102 وE123a ليست سوى ملونات صناعية كيماوية مختلفة تضاف إلى المنتجات الغذائية لإعطاء ألوان جذابة. ولها تأثيرات متنوعة وخطيرة على الصحة، وهي محضورة الاستعمال في بعض البلدان.

وهذه تشكل خطورة كبيرة على الأطفال بشكل خاص. وبدلا من ذلك يمكنك اختيار المنتجات التي تحتوي على ملونات طبيعية مثل لون E160c (مستخلص الفلفل) وE100 (مستخلص الكركم).

الأحماض الدهنية غير المشبعة

ويتم إنتاجها بواسطة الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية وليست سوى الأحماض الدهنية التي ترفع من مستوى الكولسترول. لقد أصبحت السبب الرئيسي للسمنة وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

شبكةعيونالإخبارية

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