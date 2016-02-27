توقفوا عن التدخين للأبد بهذه الوصفة الرهيبة.

يعد التدخين من العادات غير الصحية التي يمارسها الكثير من الرجال و كذلك بعض النساء وللأسف الشديد ، والتي تسبب العديد من الأضرار على صحة الإنسان ونحن عندما نتحدث عن التدخين هذا لا يعني اننا نقصد تدخين السجائر فقط ولكننا تعني بذلك أشكال وطرق التدخين المختلفة والتي من بينها الشيشة ،أو الأرجيلة كما يطلق عليها البعض، وسوف نذكر لكم العديد من أضرار التدخين على الصحة:

أضرار التدخين:

-التدخين يسبب أمراض القلب والشرايين، والضغط المرتفع

-التدخين يسبب الإصابة بأنواع السرطان المختلفة وخاصة سرطان الرئة

-يؤثر التدخين على المخ ووظائفه المختلفة

-تؤئر التدخين على حواس الانسان المختلفة مثل الشم والتذوق وكذلك البصر

-يسبب التدخين مشاكل بالمعدة مثل القرحة

-يؤثر التدخين على القدرة الجنسية عند الرجال

الجدير بالذكر أن معظم المدخنين بعد معرفتهم للأضرار التي يسببها التدخين لهم يكونوا نادمين على تلك الساعة التي قاموا فيها بتجربة السجائر لأول مرة ، ولا يشعر أحدهم بأي نوع من الرضا أو السعادة لكونه أصبح مدخناً ولكنهم يتعللون بأنهم لا يستطيعون الإقلاع عنها .

واليوم نقدم لكم وصفة رهيبة للاقلاع عن التدخين بسهولة

مكونات الوصفة:

أوراق من نبات لسان الحمل المجففة( يمكن الحصول عليها من العطار)

كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير::

في برطمان زجاجي نظيف قوموا بوضع أوراق نبات لسان الحمل المجففة ، ثم ضغوا فوقها كوب من الماء المغلي ، واغلقوا البرطمان جيدا واتركوه لمدة ساعتين ، وبعدها يكون جاهزاً للاستخدام

طريقة الإستخدام:

قوموا بشرب هذا المشروب مرة باليوم وفي أي ساعة وخلال عدة أيام ستجدون أن رغبتكم بالتدخين تقل ، ويجب الإستمرار بالوصفة لمدة لا تقل عن شهرين حتى تتأكدوا من انعدام رغبتكم بالتدخين نهائياً

شبكةعيونالإخبارية

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