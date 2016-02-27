كواليس حلقة حجاج عبد العظيم في صاحبة السعادة الإثنين (صور)

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان حجاج عبد العظيم، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، في حلقة تحت عنوان “شوية اتيكيت”، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

ويتحدث عبد العظيم، خلال الحوار، عن “الاتيكيت”، الذي يدخل في طريقة الأكل، أو الجلوس، وكل ما يفعله المصري، خاصة وأنه يعتبر مبادئ وأصول، ولكن هذا يكون أمام الآخرين وليس بين الإنسان ونفسه.

ويوضح الفنان كيف يتم التعامل بـ”اتيكيت”، خاصة وأنه لا يجوز أثناء أكل فاكهة المانجا، لأن هناك من يحب أكلها في “البانيو”، وأيضا كيفية اكل “الحمام” لأن هناك من يحب أكله بيده، بالإضافة لكيفية التعامل في الأفراح لأن كل شئ فيها يكون به اتيكيت، وفي العمل أيضا والشارع وتربية الأطفال.

ويوجه حجاج عبد العزيم نصائحه التي ستفيد الكثيرين، خاصة وأنه مشهور عنه بانه “جان واتيكيته عالي”، ليتحدث مع الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت عن هذا الفن.