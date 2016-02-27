زوجة ممدوح عبد العليم تعتذر عن حضور حفل تكريمه فأي فنانة حلّت مكانها؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير_شريف عبد ربه

افتتح مساء أمس المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ 64، بحضور رئيسه الأب بطرس دانيال وعدد من الفنانين، وأهديت الدورة لروح الفنان الراحل عمر الشريف، فيما تغيّب عن المهرجان وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم، فناب عنه سفير الفاتيكان في القاهرة، الذي قام بتسليم الجوائز.

حصلت الفنانة نيللي كريم على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة"؛ وعن نفس العمل، حصل على جائزة أحسن ممثل الفنان ماجد الكدواني.

كما تمّ تكريم اسم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، وكان من المفترض أن تحضر زوجته الإعلامية شافكي المنيري لاستلامها، إلا أنها إعتذرت لسوء حالتها النفسية، فيما تسلّمت الجائزة بدلاً منها الفنانة إلهام شاهين، التي لم تتمالك نفسها، وأجهشت بالبكاء، قائلة: "مفتقدة علي البدري"، في إشارة منها إلى الراحل ممدوح عبد العليم، الذي جسّد أشهر أدواره في مسلسل "ليالي الحلمية" أمامها، وظهر فيه بشخصية "علي البدري".

وكان الحفل مناسبة لأول ظهور للفنان يوسف شعبان، بعد أزمته الصحية الأخيرة، التي دخل بسببها المستشفى. وقد حصل شعبان على جائزة الريادة السينمائية، وهي الجائزة نفسها التي حصل عليها كلّ من الفنانة القديرة كريمة مختار (استلمها نيابة عنها شريف الدمرداش) ولطفي لبيب، وزبيدة ثروت (استلمها نيابة عنها حفيدها أحمد عبدون)، والفنان جميل راتب، (استلمها نيابة عنه الكاتب كرم النجار)، بالإضافة إلى الفنانة بوسي.

كذلك تمّ تكريم الموسيقار محمد سلطان والفنان القدير لطفي لبيب.

وأحيت الحفل المغنية نيكول سابا، التي تألقت بالعديد من أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور.