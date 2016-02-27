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محمد منير يتذكر تجربته في المعتقل في حفله وإغماء في صفوف الحاضرين

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السبت 27-02-2016 16:10

أحيا المطرب محمد منير حفلاً غنائياً في جامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من طلاب تفاعلوا مع منير، الذي غنى لما يزيد عن الساعتين، فأشعل حماسهم، حتى أعربوا عن استيائهم حينما نزل من على خشبة المسرح لانتهاء فقرته.
غنى منير في الحفل الذي تنازل فيه عن أجره عدداً من الأغاني الحماسية، حيث بدأ الحفل بأغنيته الشهيرة "هيلا"، ثم أتبعها بعدد كبير من الأغنيات، مثل "حدوته مصرية" و"ساعات ساعات" للشحرورة صباح، في وقت كان الطلاب يرددون معه الأغاني كاملة.
وجرياً على عادة منير، فهو يحاول توصيل الرسائل لجمهوره في أيّ من الحفلات، فقال: "إن وطناً بلا غناء ميبقاش وطن".
وبسبب الزحام وشدّة التدافع بين الطلاب، أصيب عدد منهم بحالات إغماء.
ومن ضمن الرسائل التي وجّهها منير لجمهوره، قال: "الوطن حبّ، وسنشهد إن شاء الله أياماً مشرقة".
وغنى منير أغنيته الشهيرة "شبابيك" منوّها أنّ كاتب الأغنية كتبها أثناء وجوده في السجن، كما حرص المطرب الملقب بالكينج على حث الطلاب على الاهتمام بالتعلم كونهم مستقبل هذه الأمة.

 

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