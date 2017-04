اديل تتصدر قائمة " بيلبورد 200" رغم أدائها في الـ غرامي

على الرغم من فشل أدائها في حفل توزيع جوائز الـ غرامي (Grammy Awards)، تصدرت النجمة البريطانية أديل (Adele) صدارة قائمة " بيلبورد 200" الأسبوعية للألبومات الغنائية.

وأفادت إحصاءات شركة " Nielsen SoundScan" بأنّ ألبوم أديل "25" صعد من المركز الثاني إلى القمة، بعدما حصد 151 ألف وحدة أخرى من بيع الألبوم وأغنيته الرئيسية والبث عبر الإنترنت.

وبيعت 8.3 ملايين نسخة من الألبوم داخل الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أشهر من طرحه في الأسواق، فيما احتلّ جاستن بيبر (Justin Bieber) المركز الثاني في قائمة " بيلبورد 200"، حيث قفز ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز الثاني في القائمة بألبومه " Purpose".

وحقق المغني كريس ستابلتون (Chris Stapleton) تقدماً إلى المراكز العشرة الأولى من قائمة " بيلبورد 200"، حيث قفز من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس بألبوم " Traveler". وجاء في المركز السادس المغني ويكند (Weeknd) بألبوم " Beauty Behind the Madness "، كما تمكنت تايلور سويفت (Taylor Swift) من احتلال المركز الثامن في القائمة بألبومها "1989".

أما قائمة الأغاني الرقمية، التي تقيس مبيعات أغنيةٍ ما عبر الإنترنت، فقد كانت الصدارة فيها للمغني فلو رايدا (Flo Rida) بألبوم "My House" للأسبوع الثاني على التوالي، بعد مبيعات بلغت 135 ألف نسخة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"