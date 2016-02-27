تمثال "اوسكار" من الذهب السيبيري للنجم ليوناردو دي كابريو

أقدم العديد من الأشخاص في إقليم ياكوتيا في سيبيريا الروسية على جمع المعادن الثمينة وصنعوا منها جائزة "اوسكار" مخصصة للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو (Leonardo DiCaprio).

وقالت تاتيانا يغوروف، المشرفة على فعالية "أوسكار ليو"، وهي من سكان مدينة ياكوتسك، إنه تمّ جمع كيلوجرام واحد و386 جراماً من الفضة و3,49 جراماً من الذهب.

وأضافت أنّ 144 معجباً ومعجبة بإبداع دي كابريو، من مختلف مديريات الإقليم، شاركوا في الفعالية، موضحة أنّ التمثال قد أُتِمَّ صهره. أمّا شركة الصياغة المحليّة فتولّت معالجته ختامياً ليرسل إلى الولايات المتحدة ويمنح إلى دي كابريو.

وقالت تاتيانا إن التمثال لن يُطلق عليه اسم "اوسكار" بل سيُسمّى بـ"المتحدث إلى النجوم".

ويختلف التمثال عن "الاوسكار" الأصلي بملامحه الأسيوية ورأسه المرفوع إلى الأعلى، وفي يده بدلاً من السيف الإناء القومي الياكوتي "تشورون".

وقد خطرت ببال تاتيانا فكرة تصنيع جائزة أوسكار الشعبية، وخصصتها لـ ليوناردو دي كابريو، نظراً إلى عدم منحه هذه الجائزة على مدى أعوام، على الرغم من أنه كان مرشحاً لها أكثر من مرة.

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