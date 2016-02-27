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مارس.. نظر أولى جلسات قضيتي «خلية المتفجرات» و«أحداث شغب حلوان»

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مارس.. نظر أولى جلسات قضيتي «خلية المتفجرات» و«أحداث شغب حلوان» مارس.. نظر أولى جلسات قضيتي «خلية المتفجرات» و«أحداث شغب حلوان»

أرشيفية

أسندت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ” أيمن عباس ” القضية رقم 17940 جنايات حلوان، والقضية رقم 33416 جنايات حلون إلى الدائرة 11 جنايات القاهرة التى يترأسها المستشار “محمد فهمي” وحددت 1 مارس المقبل أولى جلسات المحاكمة.

وجاء ذلك بعد أن أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف “المستشار هشام حمدى ” المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، 8 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات من بينهم 3 متهمين محبوسين ، “5 هاربين “، وذلك لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع فى القتل ، وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وحيازة السلاح والذخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 17940 لسنة 2015 حلوان، عن أن حسن عبد الغفار السيد ، المتهم الأول كون خلية إرهابية تجمع عددًا من الإخوان، وتبين أن كلاً من محمود سيد محمود ، عمرو عبيد، محمد عبد العزيز، إسلام سيد، خالد فرج، محمد أنور، أمجد عبد المنعم، انضموا إلى هذه المجموعة ، ويواجه المتهمون تهم ارتكاب حيازة مواد متفجرة ومفرقعة واسلحة ، الشروع فى قتل الطفلة ” إسراء خيري عبد المنعم “فى منطقة المعصرة أثناء مرور المتهم ” محمود سيد محمود “بالمنطقة وبحوزته قنبلة انفجرت فيه فأسفر عن ذلك إصابته بذراعية وقدميه وإصابة الطفلة، وحددت أولى جلساتها فى 1 مارس المقبل بأكاديمية الشرطة.

وأسندت القضية رقم 33416 جنايات حلوان ، للمستشار ” محمد شيرين فهمي ” ، ويبلغ عدد المتهمين بالقضية 16 متهم جميعهم ” هاربين “، وهم : محمد أسامه على عبدة ، احمد فؤاد على، على فؤاد على ، جمال عبد الرؤوف، محمد عبد الفتاح، ناصر محمد، شرف محمد، أحمد أمين، سيد على أمين، حسين عبد الحميد، أحمد كمال، محمد فتحي، محمد طه، أحمد جابر، أحمد حسين، على حسين، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتظاهرات واشتباكات، أحراز أسلحة ومواد متفجرة.

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