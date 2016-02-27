جميع تفاصيل اليوم الثالث من اسبوع الموضة في ميلانو!

مضى ثلاثة أيام على بداية اسبوع الموضة في ميلانو للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 وقد شاهدنا خلال هذه الأيام الثلاثة الكثير من الابداع ومن الأفكار التي اختلفت من يوم الى يوم ومن مصمم الى آخر.

ويوم أمس شهد الكثير من العروض المميزة ولهل أبرزها كان عرض دار "فيرساتشي" Versace والذي كالعادة كان قوي وتمحور حول المرأة بشكل أساسي، لكن وللمرة الأولى أدخلت "دوناتيلا" Donatella Versace بعض التفاصيل الرياضية التي استوحتها من مختلف أنواع الرياضة، وقد سار على منصة العرض أسماء بارزة مثل "ادريانا ليما" Adiana Lima، "ناتاشا بولي" Natasha Poly، "ايرينا شايك" Irina Shayk، والصديقتان "كاندال جينير" Kendall Jenner، و"جيجي حديد" Gigi Hdid.

كما كان هنالك عرض أزياء "امبوريو ارماني" Emporio Armani والذي استوحي بشكل اساسي من الأشكال الهندسية التي لعب عليها السيد "جيورجيو" Giorgio بطريقة بارعة، وشبابية لم تخلو من مزيج جمع بين المرح والأناقة.

أما مجموعة دار "تودز" Tod's فقد كانت عصرية، فيها الكثير من التفاصيل الغنية، وقد شاهدنا حرفة عالية في الخياطة كالمعتاد مع التركيز على الألبسة الصوفية المحاكة ونقشة المربعات.

وبالنسبة لدار "ايترو" Etro فقد قدمت مجموعة رائعة امتزجت فيها الروح البوهيمية المرافقة لفترة السبعينيات مع روح موسيقى الـ Punk المتمردة، والمتيجة كانت خليط رائعة للنقشات الفنية الزخرفية مع طبعة المربعات والسترات الجلدية العصرية.

هذه أبرز عروض اليوم الثالث من اسبوع الموضة في ميلانو، سنترككم مع الصور لتتابعوا التفاصيل عن قرب.