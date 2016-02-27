استراحة - دربي العاصمة.. ريال مدريد (0)-(0) أتليتكو مدريد.. ضغط من الضيوف ونافاس يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الملكي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.
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ق31: رونالدو سدد الركلة الحرة بقوة من فوق حائط الصد لكن أوبلاك تألق وحولها لركنية.
ق30: تدخل من جودين على قدم بنزيما والحكم أشهر البطاقة الصفراء للمدافع الأرجواني.
ق10: مراوغة رائعة من جريزمان لدفاع الميرينجي ثم مرر الكرة لجابي الذي سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.
ق5: انطلاقة من الدون انتهت بعرضية داخل منطقة جزاء شتتها دفاع الأتليتي.
- انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة