استراحة - دربي العاصمة.. ريال مدريد (0)-(0) أتليتكو مدريد.. ضغط من الضيوف ونافاس يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الملكي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

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ق31: رونالدو سدد الركلة الحرة بقوة من فوق حائط الصد لكن أوبلاك تألق وحولها لركنية.

ق30: تدخل من جودين على قدم بنزيما والحكم أشهر البطاقة الصفراء للمدافع الأرجواني.

ق10: مراوغة رائعة من جريزمان لدفاع الميرينجي ثم مرر الكرة لجابي الذي سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.

ق5: انطلاقة من الدون انتهت بعرضية داخل منطقة جزاء شتتها دفاع الأتليتي.

- انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة