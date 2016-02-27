القوات المصرية والعربية تواصل تنفيذ التدريب المشترك “رعد الشمال”

واصلت عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة في التدريب المشترك ” رعد الشمال ” الذي تستضيفة المملكة العربية السعودية تنفيذ العديد من الانشطة والمهام التدريبية المشتركة بالتعاون مع القوات السعودية وقوات درع الجزيرة بمشاركة 20 دولة عربية واسلامية شقيقة وصديقة .

وقالت القوات المسلحة فى بيان لها إن الأيام الماضية شهدت العديد من الانشطه التدريبية المكثفة للقوات المشاركة بمعسكرات التدريب الخارجي بنطاق مدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية ، تضمنت رفع معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وتنظيم المحاضرات النظرية والعملية على الموضوعات العامة والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التقارب والتفاهم بين القوات المشاركة .

وتنفذ القوات المصرية بالتعاون مع القوات الشقيقة مشروعا لمراكز القيادة يتضمن عددا من المباريات الحربية وفرض المواقف التكتيكية غير المخططة للتأكد من قدرة وكفاءة القادة والقوات علي كافة المستويات لتنفيذ اي مهمة قد تسند اليهم تحت مختلف الظروف ومجابهة التغيرات المفاجئة التي يمكن التعرض لها اثناء ادارة العمليات ، فى الوقت الذى أكتملت فيه استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ المناورة التكتيكية الكبرى التى ستنفذها عناصر مشتركة من القوات البرية والجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة للدول المشاركة .

ويعد التدريب المشترك “رعد الشمال” واحداً من أكبر التدريبات المشتركة التي تشهدها المنطقة من حيث نوعية واعداد الأسلحة والمعدات المشتركة ، بما يمثل نقله نوعية فى نقل وانتشار وإستخدام القوات المشتركة والتعاون لتوظيف الإمكانيات المتاحة وفقاً لأحدث الخبرات والتكتيكات والمنظومات العسكرية المتطورة ، فى ظل دمج الإمكانات بين الدول المشاركة لتحقيق التلاحم والترابط بين الجيوش العربية الشقيقة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ، تأكيد مدى جاهزيتهم القتالية لمواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف امن واستقرار المنطقة .