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مقتل وإصابة 22 في تفجير انتحاري قرب وزارة الدفاع الأفغانية

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مقتل وإصابة 22 في تفجير انتحاري قرب وزارة الدفاع الأفغانية مقتل وإصابة 22 في تفجير انتحاري قرب وزارة الدفاع الأفغانية

انفجار في أفغانستان – ارشيفية

قُتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون إثر تفجير انتحاري وقع، اليوم السبت، بالقرب من مجمع وزارة الدفاع الأفغانية، في العاصمة كابول.

وأوضح رئيس شرطة كابول، عبدالرحمن رحيمي – في تصريح نقلته وكالة أنباء”خاما برس” الأفغانية – أن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة دخول وزارة الدفاع، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، فيما أكد مصدر أمني آخر أن الانتحاري استهدف العاملين بوزارة الدفاع.

وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم، الذي يأتي وسط جهود لإنهاء العنف من خلال مفاوضات سلمية، كما يأتي بعد نحو شهر من استهداف انتحاري لمجمع قوات الشرطة، مما أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25.

أ ش أ

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