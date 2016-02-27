أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالأقسام

Google+ Print
بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالأقسام بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالأقسام
قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن لإسماعيلية، اليوم، بجولة مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة على أقسام المدينة، كما تفقد السجون والحجوزات داخل الأقسام، والتقى الضباط والأفراد.

وعقد مدير الأمن لقاء مع ضباط وأفراد الأقسام بهدف إرساء دعائم حسن معاملة المواطنين، لما لها من أثر بالغ فى إعادة بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، والانتقال السريع عند تلقى أى بلاغات وسرعة إنهاء مطالبهم.

ونبه اللواء على العزازى على ضرورة مراعاة شدة اليقظة بالخدمات وتفعيل قواعد الأمن الشخصى فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، والتصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (1)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (2)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (3)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (4)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (5)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (6)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (7)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (8)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (9)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (10)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (11)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (12)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية (13)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365