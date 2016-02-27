بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالأقسام

قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن لإسماعيلية، اليوم، بجولة مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة على أقسام المدينة، كما تفقد السجون والحجوزات داخل الأقسام، والتقى الضباط والأفراد.

وعقد مدير الأمن لقاء مع ضباط وأفراد الأقسام بهدف إرساء دعائم حسن معاملة المواطنين، لما لها من أثر بالغ فى إعادة بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، والانتقال السريع عند تلقى أى بلاغات وسرعة إنهاء مطالبهم.

ونبه اللواء على العزازى على ضرورة مراعاة شدة اليقظة بالخدمات وتفعيل قواعد الأمن الشخصى فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، والتصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.



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