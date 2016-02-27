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نقابة أطباء الدقهلية تطلب مثول مدراء 3 مستشفيات أمام لجنة آداب المهنة‎

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن نقيب أطباء الدقهلية الدكتور إبراهيم الزيات خاطب مديرى مستشفيات شربين المركزى ودكرنس العام وطلخا المركزى، وذلك لمخالفتهم قرار الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء بتفعيل العلاج المجانى، والامتناع عن العلاج بأجر، وذلك رغم إخطار النقابة الرسمى لجميع المستشفيات بقرارات الجمعية العمومية بفاكسات رسمية يوم 25 فبراير الجارى.

وطالبت النقابة الفرعية الأطباء المخالفين بالمثول أمام لجنة آداب المهنة، بنقابة الأطباء بذات المحافظة، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 29 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

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