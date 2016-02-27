عامر حسين لـ في الجول: الإنتاج لم يحصل على تصريح للقاء الزمالك في الدفاع الجوي بعد

منحت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مهلة لنادي الإنتاج الحربي حتى يوم الأحد المقبل لجلب الموافقة الأمنية الخاصة بملعب مباراة الفريق والزمالك.

ويستقبل الإنتاج الحربي فريق الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com إن الإنتاج الحربي يرغب في خوض مباراة الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

ثم استدرك "لكن حتى اللحظة لم يحصل الإنتاج على الموافقات الأمنية الخاصة بتنظيم اللقاء في الدفاع الجوي".

وأردف "أمام النادي 24 ساعة بعدها سيحاول اتحاد الكرة اختيار الملعب المناسب للقاء".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح بأن ناديه لا يمانع خوض اللقاء على أي ملعب.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد الأهلي بفارق 3 نقاط.