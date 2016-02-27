بالمستندات - مرتضى منصور يبرهن على تزوير العقد الإسرائيلي لمايوكا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد إيمانويل مايوكا الذي ظهر على الساحة مؤخرا بتوقيعه رفقة توقيع عبري للاعب.

وضم الزمالك إيمانويل مايوكا خلال الصيف الماضي قادما من نادي ميتز الفرنسي.

ونشرت بعض الصحف في الفترة الأخيرة صورا لعقود تقول أنها لمايوكا بتوقيع عبري، وأكدت أن الصفقة تمت بعدما دفع النادي الأبيض مبلغا لوسيط إسرائيلي لتسهيل إجراءات الصفقة.

من جانبه، نفى مرتضى منصور تلك الأقاويل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لتقديم أليكس ماكليش المدرب الجديد للفريق.

وأحضر مرتضى منصور صورة لتوقيعه على عقد محمد عبد الشافي لاعب الفريق السابق الذي انتقل إلى الأهلي السعودي.

وأظهر منصور أن توقيعه على العقدين ليسا متطابقين، ليؤكد بذلك ان العقد مزور.

وشارك مايوكا مع الزمالك في ثلاث مباريات منذ وصوله بينهم اثنين كأساسي، وسجل هدف واحد إلى الآن.