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كرة يد - رغم التعزيزات الأمنية.. الألتراس يحضر مباراة الأهلي أمام سبورتنج

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كرة يد - رغم التعزيزات الأمنية.. الألتراس يحضر مباراة الأهلي أمام سبورتنج كرة يد - رغم التعزيزات الأمنية.. الألتراس يحضر مباراة الأهلي أمام سبورتنج

نجح عدد كبير من جمهور الأهلي في حضور مباراة الفريق أمام سبورتنج، ضمن منافسات دوري كرة اليد للسيدات.

قوات الأمن طوقت النادي منذ الصباح لتفادي أي اقتحام من الجمهور، لكن في النهاية استطاعت أعداد من الجماهير التسرب إلى المدرجات.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أصدر قرارا بمنع حضور الجمهور في المدرجات، بعد ما بدر منهم في يوم إحياء ذكرى ضحايا حادثة بورسعيد.

ولا يعد اقتحام مباريات كرة اليد حدثا جديدا في الفترة الأخيرة على الأهلي، إذ أنها المرة الرابعة على التوالي التي يدخل فيها أعداد من جمهور الأهلي إلى المدرجات.

ورغم أن الأمن يتواجد بكثافة، إلا أنهم يتفادون الاشتباك مع الجمهور بسبب كثرة عددهم، ولعدم حدوث أي أزمات.

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