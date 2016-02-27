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عظيمة: لا أهتم بترتيبي في الجهاز الفني الجديد مع يول

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عظيمة: لا أهتم بترتيبي في الجهاز الفني الجديد مع يول عظيمة: لا أهتم بترتيبي في الجهاز الفني الجديد مع يول

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي أن قيامه بدور الرجل الثالث مع الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للفريق لن يؤثر علي استمراره مع القلعة الحمراء.

وأشار عظيمة إلى أن المدرب والمدرب المساعد وما شابه ما هي إلا "مسميات وظيفية" على حد تصريحه.

وقال عظيمة: "أمتلك سيرة ذاتية جيدة للغاية، ولم أعمل طوال مشواري سوى في منصب المدير الفني، علاوة علي كوني كنت محاضرا في الاتحاد الالماني لكرة القدم".

وتابع "مستعد للعمل في أي منصب يتم إسناده لي سواء داخل النادي الاهلي او المصري، فكلاهما لا استطيع أن ارفض لهما طلب".

وأضاف "الدليل علي كلامي انني توليت مدرسة الكرة عندما طلب مني الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ذلك".

وكان عظيمة قد عمل كمدرب عام سواء مع عبد العزيز عبد الشافي أو البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل ان يعود الى منصب المدرب المساعد في جهاز الهولندي مارتن يول بعد انتداب اسامة عرابي للعمل كمدرب عام.

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