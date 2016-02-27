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التشكيل - مروان محسن مهاجم منتخب مصر أمام بوركينا والشناوي أساسيا

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التشكيل - مروان محسن مهاجم منتخب مصر أمام بوركينا والشناوي أساسيا التشكيل - مروان محسن مهاجم منتخب مصر أمام بوركينا والشناوي أساسيا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب ، تشكيل مباراة الفريق أمام نظيره بوركينا فاسو، في المباراة الودية التي ستجمعهما اليوم السبت.

أحمد الشناوي سيحرس مرمى في اللقاء، في حين سيكون مروان محسن مهاجم المنتخب الأوحد في المباراة.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه بوركينا فاسو وديا اليوم على ملعب برج العرض، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة منتخب نيجيريا شهر مارس المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - عمر جابر

خط الوسط: حسام غالي - إبراهيم صلاح - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: مروان محسن

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