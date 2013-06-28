كيف يتم إسعاف مريض ملقى على الأرض؟

كيف يمكن إسعاف شخص أنت أول من رآه وكيف تتعامل معه؟ سؤال تطرحه الأيام القادمة وخاصة مع اقتراب 30 يونيو، يجيب الدكتور محمد عبد الستار طبيب بشرى ومدرب إسعافات أولية أول ما يجب على آى شخص فعله إذا وجدت آى مصاب فى آى مكان لابد أولا من فحص المكان بصورة جيدة لأنه من الممكن أن تصبح أنت ضحية أخرى.

ثم يجب عليك الاتصال بالإسعاف وارتداء القفازات الطبية أو آى حائل بلاستيكى قبل الاقتراب من المصاب فى البداية يجب فحص درجة وعى المصاب، بداية تبدأ بأن تناديه (يا أستاذ .. يا حضرة .. يا فندم ) إذا لم يستحب يمكن أن تقوم برجه بصورة خفيفة ولا مانع أن تقوم بالضغط بصورة مؤلمة قليلا على شحمة الأذن، فإذا لم يستجب فهذا الشخص فاقد الوعى أو فى غيبوبة.

يجب عليك فى تلك المرحلة قياس نبض المريض وتفعل ذلك من خلال وضع الإصبعين ( السبابة والوسطى ) فى التجويف اللين ما بين تجويف الرقبة والحنجرة ويجب العد من 1001 وحتى 1010 وهذه تعطى مدة 10 ثوان، إذا لم يكن هناك نبض يجب أن تقوم بعملية BCR .

وتقوم بتلك العملية بأن تضع يدك اليمنى فوق عظمة القصر (صدر المريض) ثم تضع يدك واليسرى وتقوم بفرد جزعك والكوع، ثم تضغط على صدر المصاب بعمق لا يقل عن 5 سم بمعدل 100 ضغطة فى الدقيقة.

وتنفذ كدفعة أولى 30 ضغطة ثم تقوم بعمل تنفس صناعى للمصاب بوضع يد على الجبهة وأخرى على الجزء العظمى من الذقن مع سد أنف المصاب وتأخد نفس قوى وتبدأ فى إعطائه للمريض عن طريق الفم، ويجب أن ترى صدر المريض يعلو ويهبط.

ويمكن وأنت تقوم بفتح مجرى الهواء أن تجد جسما غريبا ويمكن أن تخرجه بأن تجعل إصبعك على هيئة خطاف وتدخله فى مجرى الهواء وتخرجها وبعدما تأكدت أن مجرى الهواء مفتوح ولا يوجد ما يسده يجب أن تفعل ثلاث أشياء (اسمع – واشعر – وارى ) تسمع تنفس المريض وتشعر بعودة التنفس مرة أخرى وترى عودة الحياة إليه مرة أخرى.

وإذا لم يحدث أن المريض يمكن أن تكرر عملية الضغط على صدر المريض 30 مرة ثم قبلة الحياة ويفضل أن يتواجد أكثر من شخص لعمل تلك الإسعافات لأنها عملية مرهقة جدا.

وعن وقت توقف المسعف عن تلك العملية قال عبد الستار هناك أربع حالات يمكنك التوقف عندها وهى.

> 1. إذا استطعت اصطحاب المريض إلى المستشفى

> 2. إذا وصلت سيارة الإسعاف

> 3. إذا رأيت أن المصاب عاد إلى الحياة مرة أخرى وستعرف هذا إذا حرك المريض آى جزء من جسده

> 4. إذا شعرت أنت بإجهاد كبير ولا تستطيع الاستمرار

وأكد عبد الستار على ضرورة التدريب على هذا الإسعاف من خلال دورات تدريبية تدرب فيها على كيفية إنعاش القلب.