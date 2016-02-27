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«وزير البيئة الجزائري»: لا نستبعد إعلان حالة «الجفاف» خلال أيام

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«وزير البيئة الجزائري»: لا نستبعد إعلان حالة «الجفاف» خلال أيام «وزير البيئة الجزائري»: لا نستبعد إعلان حالة «الجفاف» خلال أيام

أرشيفية

قال، وزير الموارد المائية والبيئة الجزائري عبد الوهاب نوري، اليوم السبت،  إنه لا يستبعد إعلان حالة الجفاف، في حال تواصل ندرة تساقط الأمطار.

وأوضح نوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش يوم تقني حول إعادة تأهيل السدود “في الوقت الحالي لن نعلن عن حالة الجفاف ولكن إذا ظلت الوضعية كما هي عليه فلا أستبعد أن نتوجه إلى هذا الاحتمال”.

وشدد قائلاً “لم يحن الوقت للحديث عن حالة الجفاف ولا زلنا نأمل في تساقط أكبر للأمطار في الأيام المقبلة”، معترفاً في نفس الوقت أن الجزائر أمام “وضعية ندرة مياه فعلية”.

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