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فان جال: الإعلام يظلم مانشستر يونايتد لحساب مانشستر سيتي

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فان جال: الإعلام يظلم مانشستر يونايتد لحساب مانشستر سيتي فان جال: الإعلام يظلم مانشستر يونايتد لحساب مانشستر سيتي

اعترض لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد على الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع فريقه مقارنا إياها بأسلوب التعامل مع مانشستر سيتي.

وتساءل فان جال حول كيفية تعامل الصحافة مع خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في دور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 5-1 مقارنة بالطريقة التي تعاملت بها مع مانشستر يونايتد وخسارته من سندرلاند في آخر مواجهات الفريق بالدوري يوم 13 فبراير الماضي بنتيجة 2-1.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" للمدرب الهولندي "الاعلام هو الغير مستقر وليس نحن، الأمر مختلف".

وتابع "ضد سندرلاند لم نخسر بسبب الإعلام، لكن الإعلام تعامل مع الأمر وضخمه أكثر مما كان عليه، كيف تعامل مع خسارة مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 من تشيلسي؟"

واستطرد مدرب برشلونة السابق "لانخسر بنتائج كبيرة مثل مانشستر سيتي، أكبر نتيجة ثقيلة لنا كانت الخسارة من أرسنال بنتيجة 3-0".

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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