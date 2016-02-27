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بالصور.. "سرطان الثدى وكيفية الوقاية منه" ندوة فى جامعة المنصورة

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بالصور.. "سرطان الثدى وكيفية الوقاية منه" ندوة فى جامعة المنصورة بالصور.. "سرطان الثدى وكيفية الوقاية منه" ندوة فى جامعة المنصورة
نظم قطاع التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق، بجامعة المنصورة، اليوم، ندوة بعنوان "سرطان الثدى وكيفية الوقاية منه"، وذلك ضمن فعاليات حملة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب للتوعية، وحدة مكافحة العدوى ضد مرض سرطان الثدى.

شهدت الندوة حضورا كبيرا من الطلاب، وأعضاء بهيئة التدريس والعاملين والعاملات بالكلية، حاضر خلالها الدكتور خالد محمد عبد الوهاب مدرس جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة، شارحا سرطان الثدى لدى السيدات وطرق الإصابة به، وكذلك أسباب الإصابة، كما قدم طرق الفحص الذاتى لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدى وكذلك ضرورة الفحص الدورى للاكتشاف المبكر للإصابة بسرطان الثدى.

كما شدد "عبد الوهاب" على أهمية الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى وطرق الوقاية، وأن الاكتشاف المبكر للإصابة يساعد كثيرا فى العلاج السريع.
>ندوة عن سرطان الثدى بجامعة المنصورة (1)

ندوة عن سرطان الثدى بجامعة المنصورة (2)

ندوة عن سرطان الثدى بجامعة المنصورة (3)

ندوة عن سرطان الثدى بجامعة المنصورة (4)
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