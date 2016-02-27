أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. اتحاد الجمعيات بالغربية يناقش المشكلة السكانية فى قطور بحضور النواب

Google+ Print
بالصور.. اتحاد الجمعيات بالغربية يناقش المشكلة السكانية فى قطور بحضور النواب بالصور.. اتحاد الجمعيات بالغربية يناقش المشكلة السكانية فى قطور بحضور النواب
نظم الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية، اليوم، السبت، ندوة بعنوان "الزيادة السكانية إيجابيات وسلبيات" بمقر مركز شباب قطور، بحضور "سعيد سعد الشاذلى" رئيس الاتحاد، وحمادة القسط وفؤاد حسب الله نائبى الدائرة.

وشارك فى الندوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بقطور وممثلى تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات وأعضاء مركز الشباب.

وفى كلمته أكد سعيد الشاذلى أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، كما أنها عائق أمام تحقيق مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وطالب الشاذلى بالعمل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فى تحقيق معدلات النمو السكانى بما يتناسب مع طبيعة ، مشددا على دور الجمعيات الأهلية فى توعية المجتمع فى الريف والقرى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
>ندوه اتحاد الجمعيات بالغربية (1)

ندوه اتحاد الجمعيات بالغربية (2)

ندوه اتحاد الجمعيات بالغربية (3)

ندوه اتحاد الجمعيات بالغربية (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"