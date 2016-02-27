بالصور.. اتحاد الجمعيات بالغربية يناقش المشكلة السكانية فى قطور بحضور النواب

نظم الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية، اليوم، السبت، ندوة بعنوان "الزيادة السكانية إيجابيات وسلبيات" بمقر مركز شباب قطور، بحضور "سعيد سعد الشاذلى" رئيس الاتحاد، وحمادة القسط وفؤاد حسب الله نائبى الدائرة.

وشارك فى الندوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بقطور وممثلى تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات وأعضاء مركز الشباب.

وفى كلمته أكد سعيد الشاذلى أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، كما أنها عائق أمام تحقيق مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

وطالب الشاذلى بالعمل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، فى تحقيق معدلات النمو السكانى بما يتناسب مع طبيعة مصر، مشددا على دور الجمعيات الأهلية فى توعية المجتمع فى الريف والقرى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

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