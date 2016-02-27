مصدر عسكري سوري: سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، بسقوط قذائف صاروخية عدة على أحياء سكنية في دمشق بعد ساعات من سريان هدنة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القذائف مصدرها حي جوبر شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصدر قوله “أقدمت بعض المجموعات المسلحة على إطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية آمنة في مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام، داعيا سكان المنطقة للضغط على المسلحين لتفويت الفرصة عليهم في إفشال الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق”.

وفي سياق متصل، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة هز وسط سوريا بعد ساعات من سريان قرار وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن التنظيم إعلانه عبر وكالة “أعماق” الإخبارية التابعة له، أن الانتحاري الذي قام بالتفجير استهدف موقعا عسكريا قرب مدينة سَلَميَة، مشيرة إلي أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين.

يشار إلي قرار وقف إطلاق النار في سوريا يستثني منه تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.

ومن ناحية أخري، أعلن الفريق سيرجي رودسكوي رئيس دائرة العمليات لدى الأركان العامة الروسية أن وزارة الدفاع الروسية أرسلت 106 أطنان من المواد الغذائية إلى سوريا منذ منتصف الشهر الجاري.

وأوضح رودسكوي – في تصريحات بثتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم السبت أنه تم منذ 15 من الشهر الجاري تسيير 7 قوافل ضمت 32 شاحنة حملت 106 أطنان من المواد الغذائية إلى محتاجيها في المناطق السورية، مشيرا إلي أنه تم أيضا منذ ديسمبر الماضي تسيير 29 رحلة حملت 100 طن وشحنتين من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية وأدوية ووقود بوزن إجمالي قدره 534 طنا.

أ ش أ