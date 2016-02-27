أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصدر عسكري سوري: سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق

Google+ Print
مصدر عسكري سوري: سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق مصدر عسكري سوري: سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق

الحرب في سوريا (أرشيفية)

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، بسقوط قذائف صاروخية عدة على أحياء سكنية في دمشق بعد ساعات من سريان هدنة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القذائف مصدرها حي جوبر شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن المصدر قوله “أقدمت بعض المجموعات المسلحة على إطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية آمنة في مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام، داعيا سكان المنطقة للضغط على المسلحين لتفويت الفرصة عليهم في إفشال الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق”.

وفي سياق متصل، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة هز وسط سوريا بعد ساعات من سريان قرار وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة.

ونقلت “إيه بي سي نيوز” عن التنظيم إعلانه عبر وكالة “أعماق” الإخبارية التابعة له، أن الانتحاري الذي قام بالتفجير استهدف موقعا عسكريا قرب مدينة سَلَميَة، مشيرة إلي أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين.

يشار إلي قرار وقف إطلاق النار في سوريا يستثني منه تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.

ومن ناحية أخري، أعلن الفريق سيرجي رودسكوي رئيس دائرة العمليات لدى الأركان العامة الروسية أن وزارة الدفاع الروسية أرسلت 106 أطنان من المواد الغذائية إلى سوريا منذ منتصف الشهر الجاري.

وأوضح رودسكوي – في تصريحات بثتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم السبت أنه تم منذ 15 من الشهر الجاري تسيير 7 قوافل ضمت 32 شاحنة حملت 106 أطنان من المواد الغذائية إلى محتاجيها في المناطق السورية، مشيرا إلي أنه تم أيضا منذ ديسمبر الماضي تسيير 29 رحلة حملت 100 طن وشحنتين من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية وأدوية ووقود بوزن إجمالي قدره 534 طنا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017