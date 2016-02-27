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القوات المصرية والعربية والإسلامية تواصل تنفيذ التدريب المشترك "رعد الشمال "

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القوات المصرية والعربية والإسلامية تواصل تنفيذ التدريب المشترك "رعد الشمال " القوات المصرية والعربية والإسلامية تواصل تنفيذ التدريب المشترك "رعد الشمال "
واصلت عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة فى التدريب المشترك " رعد الشمال " الذى تستضيفه المملكة العربية تنفيذ العديد من الانشطة والمهام التدريبية المشتركة بالتعاون القوات السعودية وقوات درع الجزيرة بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية شقيقة وصديقة.

وقد شهدت الأيام الماضية العديد من الأنشطه التدريبية المكثفة للقوات المشاركة بمعسكرات التدريب الخارجى بنطاق مدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، تضمنت رفع معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى وتنظيم المحاضرات النظرية والعملية على الموضوعات العامة والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التقارب والتفاهم بين القوات المشاركة.

كما تنفذ القوات المصرية بالتعاون مع القوات الشقيقة مشروعا لمراكز القيادة يتضمن عدد من المباريات الحربية وفرض المواقف التكتيكية غير المخططة للتأكد من قدرة وكفاءة القادة والقوات على كافة المستويات لتنفيذ اى مهمة قد تسند اليهم تحت مختلف الظروف ومجابهة التغيرات المفاجئة التى يمكن التعرض لها اثناء ادارة العمليات، فى الوقت الذى اكتملت فيه استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ المناورة التكتيكية الكبرى التى ستنفذها عناصر مشتركة من القوات البرية والجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة للدول المشاركة.

ويعد التدريب المشترك "رعد الشمال" واحداً من أكبر التدريبات المشتركة التى تشهدها المنطقة من حيث نوعية وإعداد الأسلحة والمعدات المشتركة، بما يمثل نقله نوعية فى نقل وانتشار واستخدام القوات المشتركة والتعاون لتوظيف الإمكانيات المتاحة وفقاً لأحدث الخبرات والتكتيكات والمنظومات العسكرية المتطورة، فى ظل دمج الإمكانات بين الدول المشاركة لتحقيق التلاحم والترابط بين الجيوش العربية الشقيقة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، تأكيد مدى جاهزيتهم القتالية لمواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

تدريبات رعد الشمال العسكرية (1)

تدريبات رعد الشمال العسكرية (2)

تدريبات رعد الشمال العسكرية (3)


>- انطلاق فعاليات "رعد الشمال" أكبر مناورة مصرية – عربية مشتركة بالسعودية

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مصر 365

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