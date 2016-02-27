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نقابة الأطباء: إجراءات عاجلة ضد 5 مستشفيات بأسيوط لرفض "العلاج المجانى"

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نقابة الأطباء: إجراءات عاجلة ضد 5 مستشفيات بأسيوط لرفض "العلاج المجانى" نقابة الأطباء: إجراءات عاجلة ضد 5 مستشفيات بأسيوط لرفض "العلاج المجانى"
أعلنت النقابة العامة للأطباء، تقرير اليوم الأول من العلاج المجانى تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، بمستشفيات أسيوط، حيث أكدت أن مستشفى البدارى والساحل ومنفلوط المركزى، وديروط المركزى والصحة النفسية بأسيوط رفضوا المشاركة فى تنفيذ قرار العلاج المجانى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال ذلك.

وأوضحت النقابة خلال بيان لها اليوم، السبت، أن مستشفى أبنوب المركزى مشاركه تامة مجانى بالكامل، ومستشفى القوصية المركزى مشاركة تامة مجانى بالكامل، ومستشفى الإيمان العام جميع التحاليل والإشاعات بالمجان ماعدا الشهادات الصحية، ومستشفى أسيوط العام جميع التحاليل والإشاعات بالمجان ماعدا الأشعة المقطعية، مستشفى الإيمان للنساء والتوليد الأشعة التليفزيونية مجانا والتحاليل برسوم".

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، المنعقدة فى 12 فبراير الجارى، قررت الامتناع عن العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كل الخدمات للمرضى مجانا، بدءا من اليوم، السبت.
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