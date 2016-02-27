جهود أمنية لضبط سائق «توك توك» اعتدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بالمنوفية

تواصل قوات الأمن جهودها لضبط سائق توك توك اعتدى على أمين شرطة أثناء أداء عمله، مما أصاب الأخير بجروح بمنطقة الظهر.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه أثناء قيام أمين الشرطة علاء فرج حسن بلال- سن 43، من قوة “إدارة المرور بالمنوفية” بممارسة مهام عمله بتنظيم الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة سرس الليان تلاحظ له توقف إحدى مركبات “التوك توك” بنهر الطريق وتعطيل الحالة المرورية وحال قيام أمين الشرطة المذكور بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة قام قائد مركبة “التوك توك”محمد . ج . م – شهرته عوكل- ومقيم عزبة مولد النبى بدائرة القسم .. بالتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بجروح بالظهر وفر هارباً مستقلاً مركبته النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.