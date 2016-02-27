أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جهود أمنية لضبط سائق «توك توك» اعتدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بالمنوفية

Google+ Print
جهود أمنية لضبط سائق «توك توك» اعتدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بالمنوفية جهود أمنية لضبط سائق «توك توك» اعتدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بالمنوفية

 

أرشيفية

تواصل قوات الأمن جهودها لضبط سائق توك توك اعتدى على أمين شرطة أثناء أداء عمله، مما أصاب الأخير بجروح بمنطقة الظهر.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه أثناء قيام أمين الشرطة علاء فرج حسن بلال- سن 43، من قوة “إدارة المرور بالمنوفية” بممارسة مهام عمله بتنظيم الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة سرس الليان تلاحظ له توقف إحدى مركبات “التوك توك” بنهر الطريق وتعطيل الحالة المرورية وحال قيام أمين الشرطة المذكور بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة قام قائد مركبة “التوك توك”محمد . ج . م – شهرته عوكل- ومقيم عزبة مولد النبى بدائرة القسم .. بالتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بجروح بالظهر وفر هارباً مستقلاً مركبته النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا