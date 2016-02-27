رئيس الفضائية المصرية يوضح لـ«ONA» حقيقة وقف برنامج «ملفات ساخنة»

كتبت – إنجي لطفي

أكد محمود عبد السلام رئيس قناة الفضائية المصرية في تصريح خاص لوكالةONA أن برنامج ملفات ساخنة والذي تقدمه الإعلامية ايتن الموجي لم يتم وقفه بسبب استضافتها لسيد القمني.

وأضاف عبد السلام في تصريح خاص لوكالة ONA ان البرنامج سيتم تحويله من هواء إلي مسجل حتي يتقدم فريق العمل بأفكار جديدة.

وتابع عبد السلام قائلا: التلفزيون المصري متاح للجميع ولم نمنع استضافة المفكر سيد القمني ولكن كان الشرط الأساسي هو أن تقف المذيعة في موقف الرأي الآخر لعدم وجود ضيف يعبر عن وجهة النظر الاخري لسيد القمني.

وأوضح عبد السلام أن الموجي لم تدافع عن وجهة النظر الاخري للرد على سيد القمني وأيضا المخرجة أخطأت بعدم تدخلها في الأمر وتوجيه المذيعة.

وأشار عبد السلام إلي أن الموجي تم تحويلها للتحقيق بسبب قولها لعالم من الأزهر “اقعد ياحبيبي” الأمر الذي أدي لاستياء بعض علماء الأزهر فنصحتها بالبعد عن القضايا الدينية لأنها ليست منطقتها.