مؤتمر "محاكاة مجلس الوزراء" بجامعة بنها 13 مارس

تستضيف جامعة بنها، 13 من مارس المقبل، على مدى يومين، جميع الجامعات المصرية لتنفيذ مبادرة "مؤتمر محاكاة لتشكيل وزارى" على مستوى الجامعات، وستقوم كل جامعة بتمثيل وزارة معينة من الوزارت عن طريق 3 طلاب من كل جامعة ويقوم الطلاب بعمل دراسة للسلبيات وعمل حلول وأطروحات نموذجية من وجهة نظر الشباب ويتم عرض تلك المشكلات والحلول من خلال ورقة عمل لكل وزارة.

وتقام الاحتفالية برعاية رئيس الجامعة الدكتور على شمس الدين، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب وطارق حربى رئيس لجنة الأسر الطلابية بالجامعة.

>