كوريرو ديللو سبورت: تشيلسي يفضل سيميوني على كونتي

يمنح تشيلسي أولوية للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في رحلة البحث عن مدير فني جديد، وليس أنطونيو كونتي بحسب ما نشرته صحيفة كوريرو ديللو سبورت الإيطالية.

شبكة سكاي إيطاليا كانت قد ذكرت أن تشيلسي على وشك قنص خدمات أنطونيو كونتي لقيادة الفريق فنيا بداية من الصيف المقبل.

لكن صحيفة كوريرو تبنت خبرا مغايرا، وهو أن كونتي ليس الخيار رقم 1 في أولويات تشيلسي لتعيين مدرب يخلف جوس هيدينك.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي لازال يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد كأفضل مرشح لتدريب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي في مفاوضات مع سيميوني، بالتزامن مع مفاوضات النادي مع أنطونيو كونتي.

وفي حال وصل تشيلسي لاتفاق مع سيميوني سيتم تعيينه، أما لو رفض الأخير ترك أتليتكو مدريد سيذهب النادي الإنجليزي للخيار رقم 2، كونتي.

وينوي كونتي الرحيل عن منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016.