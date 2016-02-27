أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوريرو ديللو سبورت: تشيلسي يفضل سيميوني على كونتي

Google+ Print
كوريرو ديللو سبورت: تشيلسي يفضل سيميوني على كونتي كوريرو ديللو سبورت: تشيلسي يفضل سيميوني على كونتي

يمنح تشيلسي أولوية للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في رحلة البحث عن مدير فني جديد، وليس أنطونيو كونتي بحسب ما نشرته صحيفة كوريرو ديللو سبورت الإيطالية.

سكاي إيطاليا كانت قد ذكرت أن تشيلسي على وشك قنص خدمات أنطونيو كونتي لقيادة الفريق فنيا بداية من الصيف المقبل.

لكن صحيفة كوريرو تبنت خبرا مغايرا، وهو أن كونتي ليس الخيار رقم 1 في أولويات تشيلسي لتعيين مدرب يخلف جوس هيدينك.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي لازال يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد كأفضل مرشح لتدريب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي في مفاوضات مع سيميوني، بالتزامن مع مفاوضات النادي مع أنطونيو كونتي.

وفي حال وصل تشيلسي لاتفاق مع سيميوني سيتم تعيينه، أما لو رفض الأخير ترك أتليتكو مدريد سيذهب النادي الإنجليزي للخيار رقم 2، كونتي.

وينوي كونتي الرحيل عن منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل