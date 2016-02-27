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بالفيديو..سائقو التاكسى يعتدون على صاحب سيارة ملاكى بعد اكتشاف تبعيته لشركة كريم

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بالفيديو..سائقو التاكسى يعتدون على صاحب سيارة ملاكى بعد اكتشاف تبعيته لشركة كريم بالفيديو..سائقو التاكسى يعتدون على صاحب سيارة ملاكى بعد اكتشاف تبعيته لشركة كريم
اعتدى، منذ قليل، عدد من سائقى التاكسى الأبيض على صاحب سيارة ملاكى أمام مجلس الدولة لشكهم فيه أنه تابع لشركات "أوبر وكريم".

فيما تدخل أحد أفراد الأمن لاحتواء الموقف ومنعهم من التعدى عليه.

وكان قد نظم عدد من سائقى التاكسى الأبيض، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة احتجاجًا على شركتى "أوبر وكريم" لتشغيل سيارات ملاكى "أجرة".

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كُتب عليها: "لن نسكت على حقنا المسلوب"، مرددين هتافات "إلحقنا يا سيسي، الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم، يسقط أوبر وكريم" وذلك وسط تواجد لقوات الأمن، الذى حاولت إقانعهم بالهدوء.

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مصر 365

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