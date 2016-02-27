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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بقتل ابن خاله فى أسيوط

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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بقتل ابن خاله فى أسيوط حبس طالب 4 أيام لاتهامه بقتل ابن خاله فى أسيوط
أمر هشام صديق وكيل نيابة القوصية بإشراف إيهاب الصاوى مدير النيابة، وسكرتارية مدحت ميخائيل حبس طالب بقرية مير 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قتل نجل خاله لتكرار إهانته ومنعه من شرب السجائر.

كانت مباحث أسيوط برئاسة العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء أسعد الذكير مديرالمباحث كشفت غموض مقتل المدعو "ا.م.ع" حاصل على دبلوم مقيم بقرية مير، عقب العثورعلى جثته بمزرعته بمنطقة الجبل، حيث كشفت التحريات بمركز القوصية أن وراء الواقعة المتهم "علاء.م" طالب 18 سنة نجل عمة المجنى عليه، وكشفت التحريات من خلال تتبع هاتف المجنى عليه واتصالاته الأخيرة أنه كان برفقة المتهم، وأن المجنى عليه كان دائم التعدى وإهانة المتهم لمنعه من شرب السجائر لصغر سنه.

كشفت التحريات أن المجنى عليه كان برفقة المتهم الذى حمل السلاح أثناء تواجدهما فى المزرعة، وعقب طلب المجنى عليه من المتهم شراء بعض المستلزمات وشكه فى شرب سجارة قام بإهانته، ما تسبب فى غضب المتهم، وقام بإخراج السلاح الخرطوش وتهديد المجنى عليه، وأثناء ذلك خرجت طلقة أسفرت عن مقتله وفر المتهم هاربا.

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