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تأجيل الطعن على نتائج انتخابات دائرة فاقوس بالشرقية لـ9 أبريل المقبل

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تأجيل الطعن على نتائج انتخابات دائرة فاقوس بالشرقية لـ9 أبريل المقبل تأجيل الطعن على نتائج انتخابات دائرة فاقوس بالشرقية لـ9 أبريل المقبل
أجلت دائرة السبت (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حازم عبد العظيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق اللواء على الدين النجار، على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى الدائرة العاشرة "فاقوس" بمحافظة الشرقية، إلى جلسة 9 أبريل المقبل؛ لتقديم المذكرات والمرافعات، وفحص الأوراق.

واختصم الطعن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، والفائزين الثلاثة فى الدائرة، وهم علاء عبد النبى، ومحمد كلوب، ونوسيلة أبو العمر.

واستند الطعن إلى عدة أمور، هى الخطأ والتلاعب فى نتيجة فرز اللجان الفرعية والعامة، وطالب الطعن محكمة النقض بإعادة الفرز بذاتها بعد إحضار بطاقات الاقتراع، وكذلك انتشار الرشاوى الانتخابية العلنية وكذلك ورقة الاقتراع الدوارة، وغيرها من الانتهاكات.

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