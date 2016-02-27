أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

متهم فى "أحداث عرب غنيم" لـ"المحكمة": "الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم"

Google+ Print
متهم فى "أحداث عرب غنيم" لـ"المحكمة": "الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم" متهم فى "أحداث عرب غنيم" لـ"المحكمة": "الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم"
واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 20 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، ويحيى شاهين، وامانة سر أحمد صبحى عباس.

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات حسام محمود الضابط بقسم حلوان، والذى قال بعد حلف اليمين أنه لا يتذكر الأحداث لوقوعها منذ فترة طويلة، ووجه فريق الدفاع عن المتهمين للشاهد اكثر من 30 سؤالا وفى كل سؤال أكد الشاهد أنه لا يتذكر الأحداث وأنه متمسك بأقواله فى التحقيقات، وهنا تحدث أحد المتهمين من داخل القفص قائلا للمحكمة" الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم، عايزين نروح لأبنائنا".

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، ومنها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، الذى يعد خرقًا لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365