متهم فى "أحداث عرب غنيم" لـ"المحكمة": "الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم"

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 20 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، ويحيى شاهين، وامانة سر أحمد صبحى عباس.

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات حسام محمود الضابط بقسم حلوان، والذى قال بعد حلف اليمين أنه لا يتذكر الأحداث لوقوعها منذ فترة طويلة، ووجه فريق الدفاع عن المتهمين للشاهد اكثر من 30 سؤالا وفى كل سؤال أكد الشاهد أنه لا يتذكر الأحداث وأنه متمسك بأقواله فى التحقيقات، وهنا تحدث أحد المتهمين من داخل القفص قائلا للمحكمة" الشاهد مش فاكر حاجة يا فندم، عايزين نروح لأبنائنا".

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، ومنها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، الذى يعد خرقًا لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.