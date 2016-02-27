بالفيديو..محافظ مطروح يكرم مغامرا مصريا فى رحلته بدراجةهوائيةلتنشيط السياحة

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بمكتبه اليوم السبت، الرحالة المصرى نور الدين شريف أحمد طه بمكتبه، لتكريمه ومنحه شهادة تقدير ومبلغ مالى، وذلك خلال مروه بمحافظة مطروح، ضمن مغامرة سفره بالدراجة الهوائية بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وإبراز المعالم السياحية والأثرية بمصر والترويج لها عالميا من خلال قطعه مسافة 5000 كيلومتر عبر محافظات ومناطق مختلفة ( الإسكندرية – مطروح – الواحات البحرية- الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء)، وذلك تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة وإشراف الإتحاد المصرى للدراجات.

وأكد المحافظ على تقديره لمغامرة الشاب المصرى، انطلاقا من شعوره الوطنى بأهمية الترويج السياحى لمحافظات مصر خاصة محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات سياحية تؤهلها لتحتل مكانة كبير على خريطة السياحية العالمية.

ووجه محافظ مطروح بضرورة متابعة أجهزة المحافظة، لرحلة المغامر المصرى وتذليل كافة العقبات والاطمئنان عليه لحين مغادرته حدود المحافظة.

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