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"صحة الشرقية" تعلن عن توفير 32 حضانة للأطفال خلال الفترة المقبلة

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"صحة الشرقية" تعلن عن توفير 32 حضانة للأطفال خلال الفترة المقبلة "صحة الشرقية" تعلن عن توفير 32 حضانة للأطفال خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تلقى خطابا من الوزارة يفيد بتوفير 30 جهاز حضانة، بالإضافة إلى توفير جهازين تبرع بهم أحد رجال الخير لمستشفى الزقازيق العام، ذلك لسد العجز بمستشفيات المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انه حاليا يدرس احتياجات كل مستشفى لتوزيع الأجهزة على وحدات الحضانات بها ، فور وصولها من الوزارة.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم خلال أيام المقبلة فتح وحدتين للعناية المركزة فى مستشفيتى أبوحماد والسعديين، وبذلك يكون توافرت خدمة العناية المركزة بالمستشفيات بالمحافظة فيما عدا 5 منهم، على أن يتم العمل على توفير الخدمة بها.

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