"الشعبية للخلاص الوطنى" تجدد رفضها لأى تدخل أجنبى فى ليبيا

جدد الأمين العام للجبهة الشعبية للخلاص الوطنى فى ليبيا فرج أبو منيار رفضه لأى تدخل عسكرى أجنبى أو دعم أى طرف ضد أى طرف آخر فى ليبيا، مؤكداً أن هناك أهدافاً غير واضحة لهذا التدخل وقد تعود بليبيا لعهد الاحتلال الإيطالى مرة أخرى.

ودعا أبو منيار فى تصريح صحفى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والحكومة الفرنسية لضرورة العمل على الوقف الفورى لإطلاق النار لتمكين الهلال الأحمر الليبى من الدخول إلى الأحياء المحاصرة فى بنغازى لنقل المساعدات الإنسانية والطبية للعائلات التى تعيش وضع إنسانى صعب جدا.

وكان المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبى قد نفى وجود أى قوات أجنبية تقاتل مع الجيش فى بنغازى، مشيرا إلى أن ليبيا ترحب بالتعاون مع أى دولة لمحاربة الإرهاب لكنها لن تسمح باى تدخل عسكرى من قبل أى دولة أجنبية.

فيما زعمت وكالة رويترز للأنباء وجود قوات فرنسية تقاتل إلى جانب عناصر الجيش الليبى فى مدينة بنغازى وهو ما نفاه قائد القوات الخاصة ونيس بوخمادة.