أخبار سوريا اليوم.. الهدنة فى سوريا لم تتعرض لخروقات كبرى

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم، على الهدنة التى بدأ سريانها اليوم السبت، وتوق مبعوث الأمم المتحدة لسوريا حدوث "سقطات" فى وقف العمليات القتالية، بينما تناولت أخبار سوريا اليوم، إعلان روسيا بوقف عملياتها فى سوريا.>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن وقف إطلاق النار فى سوريا بين المعارضة وقوات النظام الذى دخل حيز التنفيذ ليلة أمس، لم يتعرض لأى خروقات كبرى تذكر.

وقال رامى عبدالرحمن مدير المرصد- الذى يتخذ من لندن مقرا له فى اتصال هاتفى مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" السبت، "إن الهدوء ساد أغلب جبهات القتال فى سوريا، لافتا إلى أن هذا لا ينفى سقوط بعض القذائف ورشقات من اطلاق النار فى ريف حمص الشمالى والغوطة الشرقية"، فيما من جهتها قالت الحكومة السورية "إنها علقت غاراتها الجوية استجابة للهدنة".

أخبار سوريا اليوم

>قالت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسى علق الضربات فى "المنطقة الخضراء" بسوريا وفقا لخطة وقف إطلاق النار، موضحة أن التركيز فى الفترة الحالية سيكون على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المشمولة بالهدنة فى سوريا.

أعلن رئيس أركان الجيش الروسى الجنرال سيرجى رودسكوى أن سلاح الجو الروسى أوقف عمليات القصف فى سوريا، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بين واشنطن وموسكو. وقال الجنرال رودسكوى لصحافيين أن "سلاح الجو الروسى أوقف بالكامل عمليات القصف فى المنطقة الخضراء، أى فى القطاعات التى توجد فيها مجموعات مسلحة تقدمت بطلبات لوقف اطلاق النار".

قال ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يوم السبت إنه يتوقع حدوث "سقطات " فى وقف العمليات القتالية الذى بدأ سريانه عند منتصف الليل بتوقيت دمشق يوم الجمعة وحث على ضبط النفس عند ردع أى اندلاع جديد للقتال.

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