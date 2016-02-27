الحكم على سعودى بالسجن 10 سنوات و2000 جلدة بسبب تغريداته الإلحادية

> قضت محكمة فى المملكة العربية السعودية بسجن رجل لمدة 10 سنوات وجلده 2000 جلدة لإعلانه عن إلحاده فى مئات التغريدات على موقع تويتر.

وذكرت صحيفة الوطن اليومية على شبكة الإنترنت اليوم السبت أن الشرطة الدينية المسئولة عن مراقبة الشبكات الاجتماعية وجدت أكثر من 600 تغريدة تنكر وجود الله، وتسخر من الآيات القرآنية، وتتهم كل الأنبياء بالكذب، وتقول إن تعاليمهم غذت الأعمال العدائية.

وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 28 سنة اعترف بأنه ملحد ورفض التوبة، قائلا إن ما كتبه يعكس معتقداته، وإن له الحق فى التعبير عنها. ولم يذكر التقرير اسم الرجل، كما فرضت المحكمة عليه غرامة مقدارها 20 ألف ريال، أى حوالى 5300 دولار أمريكي.

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