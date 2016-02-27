داليا مصطفى : «تياترو مصر» و «مسرح مصر» لا ضحك ولا مضمون

كتبت – إنجي لطفي

أكدت الفنانة داليا مصطفى أن سبب غيابها عن المسرح أنه يحتاج إلى تفرغ.

وأضافت “داليا” “ خلال مداخلة هاتفية مع غدير حسان فى برنامج “راديو سكوب” على الراديو 9090، أن المسرح الأن “بعافية شوية”، والدليل ان مسرحيتى “تياترو مصر” و “مسرح مصر” لا يمثلا لها ضحك ولا مضمون”.

كما تحدثت عن أزمة مسلسل (جراب حواء) بقولها ..”المسلسل زيه زى اغلب المسلسلات بيعانى من ازمة تتمثل فى عدم وجود معلنين حتى الان ما يهدد استكماله مثلما حدق مع مسلسل (الكبريت الاحمر ) العام الماضى و الذى نصوره حاليا حتى يعرض فى رمضان القادم.