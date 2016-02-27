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البدرى أبو ضيف: ربط شرق أسيوط بغربها يخلق فرص عمل ويحل مشكلة الإسكان

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البدرى أبو ضيف: ربط شرق أسيوط بغربها يخلق فرص عمل ويحل مشكلة الإسكان البدرى أبو ضيف: ربط شرق أسيوط بغربها يخلق فرص عمل ويحل مشكلة الإسكان
قال البدرى أبو ضيف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أسيوط، إنه سيقوم بتقديم مقترح لربط شرق أسيوط بغربها عن طريق عمل كوبرى علوى بين مركزى ساحل سليم وأبو تيج.

وأشار أبو ضيف إلى أن الكوبرى العلوى سيعمل على خلق فرص عمل جديدة، وحل مشكلة الإسكان، بعد ربط الطريق الصحرواى الشرقى بالطريق الصحرواى الغربى.

وأضاف أنه سيقوم بطرح مشكلة اعتماد عدادت مرافق لبعض الاحياء مثل الأربعين، باعتبارها تصنف ضمن كردون المدينة وأن يتم تركيب العدادات ويحصل عليها مبالغ من المياه والكهرباء بدلا من سرقتها عن طريق الأهالى.

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