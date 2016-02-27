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لوزا والنقيب يتوجهان إلى الخرطوم للمشاركة باللجنة القنصلية المصرية السودانية الدائمة

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لوزا والنقيب يتوجهان إلى الخرطوم للمشاركة باللجنة القنصلية المصرية السودانية الدائمة لوزا والنقيب يتوجهان إلى الخرطوم للمشاركة باللجنة القنصلية المصرية السودانية الدائمة

السفير حمدي لوزا – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي كلا من السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية والسفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج متوجهين إلى الخرطوم على رأس وفد للمشاركة في أعمال اللجنة القنصلية المصرية السودانية الدائمة والمقررة الأحد.

يرأس السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني في اعمال هذه اللجنة ، كما يرأس السفير لوزا الجانب المصري في تلك اللجنة حيث يعد هذا الاجتماع الاول للجنة القنصلية التي شكلت بهدف متابعة العلاقات القنصلية بين الجانبين في إطار آلية دائمة لتسهيل مصالح مواطني الدولتين لدى الأخرى.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات سفر السفيرين علي الطائرة المصرية المتجهة الي الخرطوم من استراحة كبار الزوار بالمطار.

 

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