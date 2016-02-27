أستاذ مخ وأعصاب: وخز الأصابع لا يعالج جلطة المخ..تعرف على علامات الإصابة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مؤخرًا صورة تزعم أن وخز أطراف الأصابع وشحمتى الأذن وإخراج الدم منهما، ضرورة لإنقاذ المصاب بالجلطة الدماغية.

وتعد هذه المقولة خرافة كما أكد الأطباء موضحين فى السطور التالية الخطوات التى يمكن من خلالها إسعاف وإنقاذ مريض الجلطة الدماغية .

أكد الدكتور تامر عمارة أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هذه المعلومات المنشورة فى مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة، قائلا "وخز الأصابع مش علاج للجلطة وبلاش نسمع كلام فيس بوك" مشيرًا إلى أن الاعتماد على الشائعات يضر المريض وقد يعجل بوفاته .

وأشار أستاذ مساعد المخ والأعصاب إلى وجود 4 علامات رئيسية تساعد أهل المريض فى التعرف على إصابته بجلطة فى المخ من عدمه، وهذه العلامات يمكن اختصارها فى كلمة "fast"، موضحا أن:

>• حرف "f" يعنى الوجه فإذا لاحظنا أثناء ابتسامة المريض اعوجاج فى وجهه يكون مصابا بجلطة فى المخ.

• حرف "a" يعنى اليد فعند رفع المريض يديه إلى أعلى إذا لاحظنا أن إحدى اليدين أقل من الأخرى فهذا معناه أنه مصاب بجلطة فى المخ لأن الجلطة تسبب شللا فى الأطراف

>• حرف "s" وتعنى الكلام فمصاب الجلطة تكون قدرته على الحديث صعبة والكلمات التى تخرج منه تكون غير مفسرة.

• حرف "t" وتعنى الوقت والذى يجب أن نحسبه جيدا لأن سرعة إنقاذ المريض تفيد فى علاجه فلا نضيع الوقت فى تطبيق شائعات ليست صحيحة.

وأوضح أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس "أن الوقت المحدد لحقنة الجلطة وتقديم الإسعافات الأولية تكون فى أول 4 ساعات من الإصابة ويفضل أن تكون فى أقل من ذلك بكثير حتى لا يفقد المريض خلايا بالمخ ويعانى من آثار جانبية فيما بعد، ففى كل دقيقة تمر على المريض دون إسعافه يفقد مخه 2 مليون خلية"، مشيرا إلى أن إنقاذ ما يزيد عن 120 مليون خلية بالمخ، يعتمد على سرعة التعامل الطبى مع المريض وفى حالة وصوله إلى مستشفى لا يوجد بها طبيب متخصص يمكن لهذا المستشفى الاستعانة بطبيب مختص فى مكان آخر لفحص المريض عن بعد وهو أسلوب فى العلاج متبع بالدول الغربية نتمنى تطبيقه فى مصر لصالح المريض.