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بالصور.. تعاون علمى وبحثى بين جامعة الزقازيق وجامعة أم درمان الشقيقة

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بالصور.. تعاون علمى وبحثى بين جامعة الزقازيق وجامعة أم درمان الشقيقة بالصور.. تعاون علمى وبحثى بين جامعة الزقازيق وجامعة أم درمان الشقيقة
استقبل الدكتور عبد الحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، وفد جامعة أم درمان السودانية يرأسه الدكتور حسن عباس حسن مدير الجامعة، والدكتور فتحى محمد محمد السعيد العميد الأسبق لكلية الهندسة، ومستشار مدير الجامعة لشئون الهندسة والبنية التحتية، والدكتور صالح البدوى أمين الشئون العلمية، والدكتور إبراهيم أحمد محمد مدير الشريعة والقانون، والدكتور عصام عبد الحفيظ الحسينى كلية الهندسة، والدكتور محمد أحمد عبد الغفار المدير التنفيذى لمدير الجامعة وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الزقازيق بقاعة مجلس الجامعة، وتم خلال الزيارة مراسم توقيع خطاب النوايا ومسودة مذكرة التفاهم بين الجامعتين.

وأكد نور الدين فى كلمته التى رحب خلالها بوفد جامعة أم درمان الشقيقة أنه إذا كانت والدول العربية تفصلها حدود سياسية وهمية إلا أن الروابط بين الشعوب لا يمكن أن يفصلها أحد فتربطنا روابط الدين واللغة والمعتقد وإن غاب التعاون فى فترة فهذا الجيل مسئول عن إعادة هذه اللُحمة العربية مرة أخرى .

وأضاف أنه يسعدنا التعاون مع الجامعات السودانية والعربية حيث توافرت نية صادقة بين الطرفين خاصة جامعة أم درمان وأعتقد أننا فى أمس الحاجة إلى التعاون سويًا وتبادل الزيارات والخبرات والمشروعات البحثية وسوف تلى هذه الزيارة لقاءات متبادلة بين الطرفين لأن الرؤية والملاحظة والمعاينة تعطى انطباعًا وأفكار وابتكارات لسبل وآفاق التعاون بين الجامعتين.

وأعرب الدكتور حسن عباس مدير جامعة أم درمان عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً إن جامعة الزقازيق بصفة خاصة ومصر بصفة عامة لها فضل كبير علينا ودين مستحق نحن السودانيين منذ مؤسس جامعة الزقازيق الدكتور طلبه عويضة وتقديره الخاص للسودانيين ونحن اليوم إنما نريد أن نعيد تلك العلاقة القوية علاقة الرحم.

وأضاف أن هناك مجالات كثيرة لتبادل الخبرات والتجارب بين طلاب وأساتذة الجامعتين العريقتين سواء فى التدريس أو البحث العلمى وخدمة المجتمع المصرى والسودانى.

عبد الحكيم نور الدين، جامعة الزقازيق ، (1)

عبد الحكيم نور الدين، جامعة الزقازيق ، (2)

عبد الحكيم نور الدين، جامعة الزقازيق ، (3)

عبد الحكيم نور الدين، جامعة الزقازيق ، (4)
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