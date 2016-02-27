دورة لطلاب مدرسة حول "كيفية إدارة الوقت وإعداد جدول مذاكرة" بجامعة القناة

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة بجامعة قناة السويس، اليوم السبت، دورة تدريبية لطالبات مدرسة 25 يناير الثانوية بنات حول "كيفية إدارة الوقت"، وكيفية إعداد جداول مذاكرة ناجحة يمكن تطبيقها خلال العام الدراسى، خاصة فى تلك المرحلة الدراسية المهمة من حياة الطالبات، والتى من خلالها يتم تحديد مستقبلهم المهنى والعملى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير إدارة مصطفى محمد.

تناولت الدورة محاضرة تثقيفية ألقاها المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس، الذى حاضر الطلاب حول أهمية جامعة قناة السويس للمجتمع المحيط بها من مؤسسات وهيئات مثل المدرسة التى يتعلمون بها، وكيف يمكن الاستفادة من وجود مؤسسة الجامعة داخل محافظة الإسماعيلية.

كما تعرض المهندس إبراهيم عبد الرحمن، لنشأة وتاريخ جامعة قناة السويس بناءا على قرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات حينما بدأت الجامعة بثلاث كليات فقط، ثم تطور الجامعة على مدار السنين وزيادة عدد كليات من خلال فروع الإسماعيلية والعريش والسويس وبورسعيد، وتناولت المحاضرة أيضا واقع الجامعة حاليا وتميز الجامعة وتفرد كلياتها ببرامج مختلفة وجديدة يلجأ إليها الدارسين من خارج مصر، وتعرض المحاضر أيضا إلى مركز الجامعة على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والدولى طبقا لتقارير التايمز هاير إيديوكيشن المركز الأول محليا والعاشر عربيا والـ14 أفريقيا والـ181 دوليا.

وعرض المهندس إبراهيم عبد الرحمن للطالبات فيديو توضيحى عن جامعة قناة السويس يوضح كليات الجامعة، وما تشمله من معاهد ومؤسسات ووحدات تفيد المجتمع المحيط.

حاضر فى الدورة الدكتورة نهى العاصى المدرس بكلية التربية، وتناولت المحاضرة تعريف إدارة الوقت بأنها قدرة الطالب على استخدام وقته لإنجاز المهام فى الوقت المحدد لها، وكيفية تنظيم الوقت حتى يمكن إتاحة وقت أخر للاستمتاع، ومضيعات الوقت مثل الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يمكن استخدامها أفضل استخدام بدلا من استخدامها فيما يضيع الوقت.

وأضافت الدكتورة نهى العاصى، أن الوقت واحد لدى جميع البشر على مستوى البلدان ولكن هناك من يستخدمه فى الأفعال الصحيحة التى تؤدى للنجاح والتفوق وهناك من يضيعه، كما أشارت إلى أن نشاطات البشر واحدة أيضا مثل التنقل والأوقات الاجتماعية والعبادات وتناول الوجبات ووقت الراحة ووقت النوم أوقات الترويح عن الذات؛ ولكن أيضا يمكن أن تستخدم هذه الأوقات بحسابات دقيقة وعمل تخطيط مناسب.

وقالت فاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب بإدارة تدريب أفراد المجتمع أن الدورة تأتى ضمن برنامج وضعته إدارة التدريب لزيارة مدارس الإسماعيلية تكرس من خلاله لثقافة إدارة الوقت إدارة ناجحة، وذلك بشكل متوازى حتى تنتشر تلك الثقافى لدى جميع طلاب المدارس، ما يساعدهم على تحقيق النجاح.