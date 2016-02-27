بالصور.. السفير القبرصى يشيد بجودة الزراعات فى جنوب سيناء

أكد اللواء محمد شمس مساعد قائد قوات الشرق للتنمية، حرص القوات المسلحة على تنمية سيناء، حيث لا تنحصر مهمتها فى الدفاع فقط لكنها تحملت مسئولية الدفاع والتنمية معا.

جاء ذلك أثناء جولة السفير القبرصى "سوتوس لياسيدس" والوفد المرافق له من قيادات القوات المسلحة، واللواء جمال الريس سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور والمهندس عاطف فرج مدير مديرية الزراعة المشروعات الزراعية المقامة على أراضى جنوب سيناء، بدءاً من منطقة وادى مكتب بأبورديس، وحتى طور سيناء وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، وذلك ضمن خطة القوات المسلحه لاستزراع أشجار الزيتون فى شبة جزيرة سيناء، حيث تفقد السفير والوفد المرافق له زراعات تبلغ مساحتها 500 فدان بينهم 350 فدانا بطور سيناء وحدها، بالإضافة إلى مزرعة مصر الخير لتسمين 3 آلاف رأس عجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، كما تفقد السفير ميناء الصيد البحرى وأعمال التطوير الجارية به بتكلفة 90 مليون جنيه.

وأشار مساعد قائد قوات الشرق للتنمية إلى حرص الجانب اليونانى تنفيذ شراكة كبرى مع القوات المسلحة لزراعة 50 ألف فدان بجنوب سيناء، لكن القوات المسلحه تستهدف استصلاح وزراعة 250 ألف فدان بواقع 2 ونصف مليون شجرة زيتون، تنفيذاً للبعد الأمنى والقومى لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والقضاء نهائياً على عمل بعض المواطنين فى الأعمال غير المشروعة، لذلك سيتم تحويل التجمعات البدوية إلى تجمعات زراعية منتجة تضم زراعة الخضروات وإقامة ثروة حيوانية وتربية ماشية وعجول.

من جانبه، أشاد سوتوس بجودة الأراضى وخصوبتها، التى تمثل زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، حيث يتم معالجة مياه الآبار المالحة لاستخدامها فى الزراعة من خلال محطات تحلية المياه الموجودة بإحدى الزراعات، وأن الجانب القبرصى سيقوم بدراسة كل هذه المشروعات من حيث توافر المياه وخطوط الكهرباء لرفع المياه من الآبار لرى الزراعات.

وعن إمكانية التسويق، أكد المهندس عاطف فرج مدير مديرية الزراعة، أنه فى الوقت الحالى يتم التسويق للجمهور فى طور سيناء خلال إقامة شوادر لبيع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة والفائض عن الحاجة يتم تسويقه للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ.



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