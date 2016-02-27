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بالصور.. السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان ويوقع في الكتاب الذهبي ‎

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بالصور.. السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان ويوقع في الكتاب الذهبي ‎ بالصور.. السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان ويوقع في الكتاب الذهبي ‎
زار الرئيس عبد الفتاح ، اليوم السبت، المتحف الوطني لجمهورية كازاخستان، حيث كان في استقباله كل من وزير الثقافة الكازاخي أرستينك محمد بولي، ومدير المتحف درخان مينباي.

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (1)

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بجولة تفقدية بالمتحف الوطني الذي يُعد المتحف الأحدث والأكبر مساحة بمنطقة وسط آسيا، وقد أنشئ في عام 2013، كجزء من برنامج الدولة للحفاظ على التراث الثقافي الكازاخستاني.

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (2)

وقد استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن المتحف الذي يضم عدة قاعات لعرض المقتنيات التي تسجل تاريخ كازاخستان وتراثها الحضاري. واطلع الرئيس على مخطط تفصيلي للعاصمة آستانا، وأحيائها المختلفة والطرز المعمارية التي تم إتباعها لإنشائها، سواء فيما يتعلق بالمباني السكنية أو الحكومية والإدارية.

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (3)

وفى ختام جولته قام الرئيس بالتوقيع في الكتاب الذهبي للمتحف، الذي يوقع فيه كبار الشخصيات الدولية التي تزور المتحف.

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (4)

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (5)

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (6)

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (7)

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (8)

السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان (9)
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